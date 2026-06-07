◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト１―７日本ハム（７日・神宮）悔しさだけが残るマウンドになった。ヤクルト・奥川恭伸投手は５回６失点を５敗目に「先発としての仕事ができず申し訳ないです」と短くコメントを残した。初回、先頭の水野に左前打を打たれて二盗を許すと１死後、レイエスに先制２ランを献上。５回にはマルティネスに中越え２ランを浴びるなど４失点。５回での降板は今季最短タイとなった。池山監督は