7回2失点で4勝目を挙げ、ポーズをとる広島・岡本＝マツダ広島が交流戦に入ってから初の連勝。二回に連続押し出し四球と菊池の2点二塁打で4点を先制し、岡本が粘って7回を2失点にまとめて4勝目を挙げた。オリックスは1分けを挟んで今季初の5連敗。宮国が二回途中でKOされた。7回2失点で4勝目を挙げ、ナインとタッチする広島・岡本（中央）＝マツダ