2026年元日に結婚を発表し話題となった元SKE48の松井珠理奈。2008年のデビューから2018年の総選挙1位、2021年の卒業までの心境を、タレント・田村淳のオンラインコミュニティ「大人の小学校」の対談企画で振り返った。※本稿は、タレントの田村淳『大人の小学校』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。小学生でAKBデビューしいきなりセンターに大抜擢珠理奈：私は小学校6年生の時に、48グループのオーディションを受けました