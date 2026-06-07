◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（７日・横浜）ソフトバンク・上茶谷大河投手が、延長１０回を無失点に抑えた。１死から代打・ヒュンメルに右前打を許すと、元ソフトバンクの俊足・三森が代走に送られた。続く蝦名への初球を投じる前に２球連続でけん制をいれると、２球目は際どいタイミングだったが一塁塁審からはセーフがコールされた。これを見て小久保監督はリクエストを要求。結局、判定は覆