ビッグクラブから関心が寄せられているMFダニ・オルモは、バルセロナを離れるつもりはないようだ。7日付で、スペイン紙『マルカ』が報じている。ラ・マシア出身としては異色のキャリアを歩んだ後、2024年夏に“バルセロナ帰還”を果たしたダニ・オルモ。10年ぶりに“ブラウグラナ”のシャツに袖を通したアタッカーは、ハンジ・フリック監督の下、ケガによる戦線離脱はあったものの、ここまで公式戦通算88試合・計4768分間プレ