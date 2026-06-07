「巨人−ロッテ」（７日、東京ドーム）１点リードで９回に登板した巨人の守護神マルティネスがまさかの同点弾を被弾した。２死後に途中出場の安田に２ボールから１５５キロのストレートを右翼席に運ばれた。マルティネスはここまで２２試合の登板で被本塁打はゼロだった。試合は２試合連続の延長線に入った。