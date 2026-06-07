歌手美川憲一（80）が7日、インスタグラムを更新。5月31日に悪性リンパ腫のため、92歳で亡くなった歌手菅原洋一さんをしのんだ。「悲しいお知らせ」と書き出すと、「菅原洋一さんがお亡くなりになったと、悲しいお知らせが届きました。気持ちの整理がついたのでアップさせて頂きます」と胸中を吐露した。「最後に会った時に一緒に撮影した写真です」とつづると、菅原さんとのツーショット写真を公開した。「生涯現役を貫いた菅原