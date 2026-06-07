中日は７日の西武戦（バンテリン）に延長１２回、１―４で敗れて３カード連続の負け越し。借金は今季ワーストの「１７」となった。中日先発の涌井秀章投手（３９）は４回まで西武打線を１安打無失点に抑えた。だが５回に長谷川、柘植、源田に３連打を浴びて１点を献上。「逆転を願います」。５回に代打を送られた涌井の今季初登板は５回４安打１失点の内容だった。中日は８回に先頭の鵜飼が左翼線二塁打で出塁すると石伊が送