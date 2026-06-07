田んぼで泥だらけになりながらさまざまな競技で競い合うどろんこピックが中能登町で行われました。能登半島地震の後、震災によるストレスを少しでも解消してもらおうと2024年から開催されている朱鷺の里ドロンコピック。能登の自然の中で子どもたちが思い切り泥まみれになって駆け回るイベントです。8日は60人の参加者が2つのチームに分かれて全身どろだらけになって綱引きをしたり、リレーをしたりとさまざまな団体競