ボートレース徳山の「西部発刊１万号記念スポーツ報知杯争奪戦」は７日、３日目を開催した。５月まるがめＧIIレディースオールスター覇者の西橋奈未（２９＝福井）はこの日１走の９Ｒでインから危なげなく逃げ切り。ドリーム戦２ｎｄに続き日またぎ連勝を決めた。好素性１５号機は「バランス取れて良かった。伸びに加えて出足も良かった。かかりが日替わりで、良くなったり悪かったりはある」。全体としては仕上がりも良好だ