女優キョン・スジンが、同い年の俳優チャン・グンソクに公開告白した。去る6月5日、韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『旧基（クギ）洞フレンズ』（原題）では、チャン・グンソクがキョン・スジンの願いを叶えるためにイベントを準備した。【写真】チャン・グンソク、キョン・スジンらと日帰り東京旅へチャン・グンソクは、「スジンのバケットリストが、綺麗にドレスアップしてスポーツカーに乗ることだと言っていたはず」と、1