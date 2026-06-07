【モデルプレス＝2026/06/07】俳優の杉浦太陽が6月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと次男・昊空（そら）くんの姿を公開した。【写真】辻ちゃん夫「思わず笑顔になる」0歳次女抱き上げる13歳次男◆杉浦太陽、夢空ちゃんを抱える昊空くんの姿公開杉浦は「京都生放送＆ロケから帰宅」と報告し、自宅で撮影した写真を投稿。「ソラとユメにほっこりでした」とつづり、黒いTシャツ姿の昊空くんが、