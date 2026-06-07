ワールドカップにおいて、初の日韓戦が実現する可能性が高まった。去る6月6日、サッカー韓国代表は、「2026 FIFAワールドカップ」の開催国メキシコをはじめ、チェコ、南アフリカ共和国とともにグループAに属し、決戦の地であるメキシコ・グアダラハラ入りした。【話題】日本は8位「48カ国中44位」の韓国、DFラインの欠点ベルギーのルーベン・カトリック大学DTAIアナリティクス研究所が公開した予測によると、韓国がグループステー