学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「文スト」はなんの略？「文スト」はなんの略か知っていますか？特殊能力を使ってマフィアと戦うバトルアクション漫画！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「文豪ストレイドッグス」を略した言葉でした！文ストとは、