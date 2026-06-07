7日17時22分、沖縄県国頭村に「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。これまでの大雨によって土砂災害の危険度が高まっています。ただちに危険な場所から全員避難してください。また、18時13分、沖縄県東村にも「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。沖縄県国頭村に「レベル4土砂災害危険警報」7日17時22分、沖縄県に「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。沖縄県の国頭村では、これまでの大雨により、土砂