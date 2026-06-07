小国町の飯豊連峰で相次いで発生している山岳遭難で、5日から身動きが取れなくなっていた男女3人グループが7日、山岳救助隊と共に無事下山しました。小国町小玉川の飯豊連峰では、5日から茨城県守谷市の無職の男性（65）といずれも東京都港区で52歳の会社員と自営業の女性2人のあわせて3人が、雪渓に阻まれて身動きがとれない状態となっていました。山岳救助隊が6日午前9時半ごろに3人と合流し、きょう午後2時50分に歩いて下