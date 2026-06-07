５日、北京エキシビション・コンベンションセンター税関が中国国際展覧センターに設置した臨時の申告ホールで、出展企業の登録手続きと展示品の通関手続きを行う税関職員（左）。（北京＝新華社記者／陳朔）【新華社北京6月7日】中国の北京税関は5日、第4回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会の登録手続きと海外から到着した展示品第1陣の通関を行った。博覧会は22〜26日、北京の中国国際展覧センター順義館で開催さ