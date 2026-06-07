６日、山東省栄成市で行われた増殖放流イベントに参加するボランティア。（栄成＝新華社配信／李信君）【新華社北京6月7日】中国「全国放魚の日」の6日、各地で稚魚の放流活動が行われ、生態漁業（持続可能な漁業モデル）の発展を後押しした。６日、山東省栄成市で行われた増殖放流イベントに参加するボランティア。（栄成＝新華社配信／李信君）６日、甘粛省隴南（ろうなん）市の白竜江沿岸で、稚魚を放流する参加者。（隴南＝