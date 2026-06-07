◇交流戦ヤクルト1―7日本ハム（2026年6月7日神宮）ヤクルトのドラフト7位・飯田琉斗投手（26）が6回に2番手でプロ初登板。1回を投げ2安打1失点だった。向上（神奈川）、横浜商科大、ENEOSを経てプロへの道を切り開いたオールドルーキー。「自分の力が全く通用しなかった。ただ、いいところもあったと思うので、しっかり反省して次につなげられたら」と前を向いた。150キロ超えの力強い直球を軸に腕を振り、池山監督は