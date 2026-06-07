アイドルグループ・シャルロットのメンバー・日比谷萌甘さんが自身のインスタグラムを更新。アップロードした、中学生時代の写真に、ＷＥＢ上で反響が起きています。 【写真を見る】【 シャルロット・日比谷萌甘 】 「中三の時のなにかの写真」アイドルの投稿写真に反響「逸材」「クール系美少女」「すでに完成されている…」日比谷萌甘さんは「載せるのないから中三の時のなにかの写真」と綴ると、写真をアップ。投稿さ