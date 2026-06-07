中国で全国統一の大学入試「高考」が始まりました。今年はAI技術を使った不正を防止するための取り締まりが強化されています。報告「こちら会場なんですけど、受験生が続々と入っていきます」厳しい学歴社会の中国で「人生を決める」とも言われる全国統一の大学入試「高考」。不正行為防止のため、今年はAIを搭載した「スマートグラス」のチェックが強化されているということです。今年の受験生は1290万人。2年連続の減少となりま