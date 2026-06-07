日本テレビ系「笑点」（日曜後5・30）が7日に放送され、番組内で、ギネス世界記録に「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」として認定されたことを発表した。認定日は、番組開始からちょうど60年にあたる5月15日。1966年5月15日にテレビで初めて放送された国民的人気の寄席演芸番組。60年間続く“良い答えには座布団をあげて悪いと取る”スタイルの「大喜利」は初代司会者の立川談志さんによって考案され、歴代の司会