12回西武無死、長谷川が左越えに勝ち越しソロを放つ＝バンテリンドーム西武が1―1の延長十二回に3点を勝ち越した。先頭の長谷川が8号ソロ本塁打を放ち、さらに古賀悠の2点二塁打で加点した。中日は今季最多の借金17。延長十一回2死満塁の好機をけん制死でつぶすなど、拙攻が響いた。12回、勝ち越しソロを放ち、ナインに迎えられる西武・長谷川＝バンテリンドーム