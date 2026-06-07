栃木・宇都宮市で6日からクマの目撃情報が相次いでいて、市は警戒を強めています。7日午前2時ごろに宇都宮市中心部の商店街で撮影された防犯カメラ映像を見ると、商店街の真ん中を駆け抜けたのは大きなクマです。そして、そのすぐ近くには人の姿があり、驚いて飛び上がっている様子が見られます。この映像を見た宇都宮オリオン通り商店街振興組合の松田法子事務局長は「宇觥宮の中心部なのでクマが出るって想定していなくて
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