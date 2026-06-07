◇交流戦西武4―１中日（2026年6月7日バンテリンＤ）西武・上田大河投手（24）がストライクを1球も投げず、1四球で勝利投手になった。1―1の延長11回2死一、二塁のピンチで浜屋に代わって6番手で登板。細川に対して敬遠気味のストレートの四球を与えた。2死満塁として板山に対して、初球ボールの直後、一塁けん制で細川を刺して大ピンチを切り抜けた。チームは12回に3点を勝ち越し。上田はボール5球を投じただけで今