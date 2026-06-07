60周年を迎えた日本テレビ系演芸番組『笑点』が7日の放送で、1966年から60年もの間ずっと変わらず同じやり方で“大喜利”し続けた番組として評価され、『テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送』としてギネス世界記録に認定されました。認定日は、番組開始からちょうど60年にあたる2026年5月15日です。『笑点』は1966年5月15日にスタート。放送開始から60年間続く“良い答えには座布団をあげて、悪いと取る”スタイルの『大