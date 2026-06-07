ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念G1「尼崎センプルカップ」（開設74周年記念）が、8日に開幕する。7日は出場選手によるエンジン抽選などの前検作業が行われた。時の人に報道陣も列をなした。先の浜名湖オールスターでSG初優勝を決めた丸野一樹（34＝滋賀）だ。優勝戦は力強い逃げだった。「こんなにみんな喜んでくれるんですね。京都駅を出て3秒で胴上げしてもらえました」当日は支部の仲間が祝福に駆けつけてく