日本テレビ系の寄席演芸番組『笑点』（毎週日曜後5：30）が7日に放送され、同番組が「ギネス世界記録」に認定されたことが発表された。【写真】『笑点』1966年と2026年の「大喜利」比較『笑点』は、1966年5月15日にテレビ初放送。以来、60年間ずっと変わらず同じやり方で「大喜利」し続けたことが評価され、「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定。認定日は、番組開始からちょうど60年