TBSの浦野芽良アナウンサー（26）が7日、進行役を務める同局の情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に出演。転職について言及する場面があった。番組では、マイナビの「転職動向調査2026年版」で、25年の正社員の転職率が7・6％で過去最高水準になったことを紹介。特に40・50代を中心としたミドル層の転職がさらに活発化していることなどを伝えた。この話題の中で、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は、自身が