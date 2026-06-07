日本テレビ系の人気演芸番組「笑点」が、６０年もの間同じやり方で大喜利をし続けた番組として「ギネス世界記録」に認定され、７日放送の番組内で発表された。認定日は、初回放送から６０周年にあたる５月１５日。「良い答えには座布団をあげて、悪いと取る」という大喜利の手法は初代司会者の立川談志によって考案された。それを変えずに長年番組を続けてきたことが評価され、「テレビコメディーパネル番組（週間）の最長放送