マイケル・ジャクソンの生涯を描いた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（６月１２日公開）のジャパンプレミアイベントが４日に東京・六本木で行われ、登壇した米倉涼子（５０）の姿が話題になっている。鋭角デザインの光沢ブラックのジャケット＆スカートに長い黒リボンをアクセントに、赤のヒール靴。ノーブルな雰囲気を漂わせた。ショート髪の美形が美しく、スカート姿も圧倒的だった。ネットでも話題となり「同じ人類と思