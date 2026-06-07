◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯最終日（７日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、４５歳ベテランの岩田寛（ＪＣＲファーマ）がメジャー２勝目を挙げた。３打差３位から逆転し、片岡尚之、コ・タイチ（香港）との３人によるプレーオフを１ホールで制して大会最年長優勝。ツアー通算８勝目となり、４０代で６勝目をマークした。賞金３０００