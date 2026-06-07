日本テレビ系「笑点」（日曜・後５時半）が７日の放送で、「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。最年長メンバーで落語家・三遊亭好楽は喜びの声を上げた。ＳＮＳを中心に騒がれていた笑点の「重大発表」は、世界記録だった。ギネス世界記録公式認定員から認定証を受け取る大役を務めた好楽。「私、まだピンと来ていないんですよね。急に言われたんで、えっ？って。