日本テレビ系「笑点」（日曜・後５時半）が７日の放送で、「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。ＳＮＳを中心に騒がれていた笑点の「重大発表」は、世界記録だった。１９６６年５月１５日にスタートした長寿演芸番組。初代司会者の立川談志さんによって考案された、「いい答えには座布団をあげ、悪いと取り上げる」スタイルの大喜利を６０年間変わらず続けてきたこ