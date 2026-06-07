第７５回全日本大学野球選手権（８〜１４日・神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）の開会式が７日、東京・渋谷区の明治神宮会館で行われた。東京六大学野球リーグで５季ぶり４１度目の優勝を果たし、５年ぶり１３度目の全日本大学野球選手権出場を決めた慶大は、今津慶介主将（４年＝旭川東）が壇上で挨拶。２１年以来となる頂点を目指して、「東京六大学の誇りとプライドを胸に、泥臭い慶応の野球をお見せします。優勝します」