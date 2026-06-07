楽天は７日の阪神戦（甲子園）が雨天のため中止になった。代替試合は８日に甲子園で午後６時開始で行われる。７日の雨天中止に伴って８日から１４日まで７連戦となる。先発要員として７投手が必要となる可能性がある中で、７日の阪神戦に先発予定だった藤井は８日にスライド登板。直近では日曜日のローテを守ってきた左腕の登板がずれたことで、１４日の広島戦（楽天モバイル）の先発投手が空くことになった。先発候補には２