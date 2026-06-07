◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト１―７日本ハム（７日・神宮）投打がかみ合わない。先発の奥川が初回、レイエスに先制２ランを献上すると、５回にはマルティネスの中越え２ランを許すなど６失点。打線も北山がテンポよく投げ込む１５０キロ超の速球、変化球に苦しみ７回、武岡の適時打で１点を返すにとどまった。池山監督は「奥川は２点で踏ん張っていたんだけど最後はマルティネス選手の一発でほぼ試合が決まった。