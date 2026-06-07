ヤクルト・奥川恭伸投手（２５）が７日の日本ハム戦（神宮）に先発し、５回８７球を投げて７安打６失点（自責３）と乱調。今季５敗目（２勝）を喫した。初回、レイエスに１２号２ランを被弾し先制を許した奥川。その後２、３、４回はリズムよく無失点で打ち取ったものの、０ー２の５回に再び崩れた。先頭・進藤の左前打から二死二塁のピンチを招くと、清宮の適時二塁打で１点を奪われた。さらに味方守備の後逸と、マルティネス