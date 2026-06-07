◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（７日・東京ドーム）巨人の中川皓太投手が延長１０回に４番手で登板した。１点リードの９回に守護神マルティネスが２死から安田に同点ソロを被弾し、２―２で２試合連続の延長戦に突入。前日と同様、中川が１０回のマウンドに上がった。まずはこの回先頭・小川を空振り三振。続く佐藤に死球を与え１死一塁としたが、迎えた西川を遊ゴロ併殺打に仕留めて切り抜けた。中川は