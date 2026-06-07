◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―４西武＝延長１２回＝（７日・バンテリンドーム）西武が今季２度目の５カード連続勝ち越し。貯金を今季最多の１３まで伸ばした。同点の延長１２回に長谷川信哉が８号勝ち越しソロ。さらに古賀悠の２点二塁打で突き放した。１１回裏２死一、二塁で６番手で登板した上田大河は、細川を敬遠気味の四球で歩かせ、次打者の板山には初球ボール。その後に一塁走者・細川をけん制で刺し、スト