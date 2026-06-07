もちプチ食感の大麦「もち麦」。やせると聞くけれど、いったいなぜ……？実はもち麦には、食欲や血糖値に関わるうれしい働きがたくさん。そこで、もち麦がダイエットにいいといわれる理由や、一日の理想量について解説します。もち麦の何がダイエットにいいの？豊富に含まれる水溶性食物繊維β-グルカンによる３つのやせ効果。糖質や脂質の吸収を穏やかに＝脂肪がつきにくい体質に食後の血糖値急上昇は、脂肪をためるホルモン・イ