【モデルプレス＝2026/06/07】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開し、反響を呼んでいる。【写真】人気芸人の34歳美人妻「品数多くて理想の朝食」手料理ズラリの豪華朝食◆蜂谷晏海、日曜日の朝食公開蜂谷は「日曜日の朝 雨降らないうちにお外行きたいところだ…！」とつづり、朝食の写真を公開。白米、しめじや油揚げなどが入った具沢山の味噌汁