北日本は朝から雨となり、午後は北海道で激しく降る所もありそうです。大雨による低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に注意が必要です。北海道は風も強まって荒れた天気になるでしょう。東日本や西日本も雲が広がりやすく、午前中は関東を中心に雨が降る見込みです。午後は再び西から雨雲が広がって、夜は九州から関東にかけて雨の所が多くなりそうです。沖縄や奄美も雨が降りやすく、激しい雨の降る所もあるでしょう。気温です。