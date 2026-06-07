◇第76回安田記念芝1600メートル（2026年6月7日東京競馬場）安田記念は武豊騎乗の8番人気シックスペンスが制した。逃げたワールズエンドをゴール直前で差し切り。定年解散した国枝厩舎から転厩2戦目でG1初制覇となった。2着はワールズエンドとガイアフォースが同着となった。セイウンハーデスは好位からシックスペンスと馬体を併せて進出し4着。幸は「一瞬前をつかまえられそうな雰囲気で上がっていきました。最後は接戦