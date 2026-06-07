第76回安田記念を制した武豊騎乗のシックスペンス（右）＝東京競馬場第76回安田記念（7日・東京11R1600メートル芝17頭、G1）8番人気のシックスペンス（武豊騎乗）が1分32秒1で優勝し、G1初勝利を挙げて、1着賞金1億8千万円を獲得した。武豊騎手はこのレース4勝目。57歳2カ月での勝利は、2024年の日本ダービーを制した横山典弘騎手の56歳3カ月を抜き、中央G1最年長記録となった。田中博康調教師はこのレース初勝利。2番手を進ん