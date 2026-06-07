気象台は、7日午後5時33分に、レベル３大雨警報を国頭村に発表しました。本島北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■国頭村●レベル３大雨警報【発表】■東村●レベル３大雨警報