◇交流戦中日1─4西武（2026年6月7日バンテリンドーム）中日が西武に延長12回の激闘の末に敗れて連敗。3カード連続の負け越しとなった。1─1の延長12回に斎藤が長谷川に決勝ソロを浴びるなど3点を失った。攻撃では1点ビハインドの8回に1死三塁から岡林の右犠飛で同点。延長11回には2死満塁としたが、一塁走者の細川がけん制で差されてサヨナラのチャンスを逃した。先発の涌井は5回を4安打1失点の好投。6回以降は小刻