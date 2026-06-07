■MLBドジャース 9ー2 エンゼルス（日本時間7日、ドジャー・スタジアム）【日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード一覧ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのエンゼルス戦に今季12度目の先発登板し、8回、93球を投げ、被安打2、奪三振4、四死球0、失点1（自責点1）の好投で今季6勝目を挙げた。試合後、山本は「初回、球数も少し多くなってしまったんですけど、その裏に逆転してもらったので、冷