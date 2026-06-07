東京ベイを破り初優勝し、喜ぶ神戸の選手たち＝7日、東京・MUFGスタジアムラグビーのNTTリーグワン1部プレーオフ決勝は7日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、神戸が東京ベイに22―13で勝ち、5季目のリーグワンで初優勝した。2度制した前身のトップリーグを含めて2018〜19年シーズン以来の頂点。神戸製鋼として、10年前に亡くなった平尾誠二さんを中心に日本選手権を7連覇したチーム。リーグワンでは低迷も味わっ