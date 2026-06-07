2軍戦に登板したソフトバンク・上沢＝タマホームスタジアム筑後右肘のコンディション不良で戦列を離れているソフトバンクの上沢が7日、2軍の広島戦（タマホームスタジアム筑後）で実戦復帰した。3回1/3で57球を投げて4失点。「短いイニングだと（出力は）出るが、まだ体を使えていなかった」と淡々と振り返った。四回は林に2ランを浴びるなど、4長短打を許した。「メカニック的なところが球数がかさんでくるとばらけているので